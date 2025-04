Como le puede ocurrir a cualquiera de las series y películas de Netflix, esta serie se irá del catálogo, y eso ocurrirá en los próximos días. Es por eso que la plataforma de streaming advierte a los suscriptores que quedan pocos días para disfrutarla.

No te preocupes que no es una historia que haga falta tener que ver todos los capítulos para disfrutar de esta serie, ya que puede verse intercalada y disfrutar de un relato único de Netflix. No hay oferta policial que se asemeje al catálogo de series y películas.

La serie se irá del catálogo de series y películas de Netflix el próximo 14 de abril en Latinoamérica, es por eso que es el momento ideal para que los suscriptores le den play a la oferta icónica de la plataforma de streaming.

De qué trata La Ley y el Orden UVE, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala Netflix en la sinopsis oficial de la serie que es un ícono del género policial, La Ley y el Orden UVE centra su historia en: "En esta serie vanguardista, los miembros de la Unidad de Víctimas Especiales de la Policía de Nueva York investigan casos de delitos sexuales como violación, incesto y pedofilia".

Es momento de apurarse y no dudar en darle play a esta historia única en sus últimos días dentro de Netflix.

Reparto de La Ley y el Orden UVE, serie de Netflix

Olivia Benson como Mariska Hargitay

Elliot Stabler como Christopher Meloni

John Munch como Richard Belzer

Donald Cragen como Dann Florek

Monique Jeffries como Michelle Hurd

Odafin "Fin" Tutuola como Ice-T

Alexandra Cabot como Stephanie March

