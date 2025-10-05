Serie Blood of My Blood

¿Por qué este fin de semana no hubo nuevo capítulo?

Por lo general, en el mundo de las series, antes de un final de temporada, muchas producciones deciden hacer una breve pausa. Esto le permite a los fanáticos refrescar la memoria, revivir episodios anteriores y aumentar la expectativa por el cierre.

En el caso del universo Outlander, se trata de una práctica recurrente que también se replica en la serie original. Por otro lado, se sabe que el episodio llevará como título "Something Borrowed", el cual puede traducirse al español como "Algo prestado".

Tráiler del último episodio de Blood of My Blood, la precuela de Outlander:

Embed - Outlander: Blood of my Blood l Ep. 10 Preview l STARZ

Como se puede ver en el tráiler del último episodio de Blood of My Blood, los fanáticos podrán descubrir a través de un flashback los motivos que llevaron a Julia y Henry a viajar a Escocia. Por otro lado, los fanáticos se preguntan qué ocurrirá con Brian y Ellen, ya que ella aún está prometida en matrimonio con Malcolm Grant y se prepara para su boda.

Por lo pronto, los productores de esta serie confirmaron la realización de una segunda temporada, pero se desconoce la fecha de estreno oficial.