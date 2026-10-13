El cine del género terror no deja de sorprender por su capacidad para generar intriga, pero en ocasiones la realidad supera con creces la ficción. Este es el caso de El habitante, disponible en Netflix, una película de terror estrenada originalmente en cines en 2018 tras su paso por el prestigioso Festival de Sitges, que hoy ha vuelto al centro de la escena internacional gracias a una asombrosa coincidencia argumental.
Cuál es la película mexicana que profetizó la muerte del papa León XIV
Dirigida por el uruguayo Guillermo Amoedo y protagonizada por Vanesa Restrepo, Gabriela de la Garza y Flavio Medina, esta producción mexicana se puede ver en Netflix
¿De qué trata la película mexicana "El habitante"?
El detonante de la película es nada menos que el fallecimiento de un sumo pontífice. Lo curioso radica en que el guion bautizó a dicho líder religioso como León XIV, exactamente el mismo nombre que eligió el cardenal Robert Francis Prevost para suceder a Francisco I. Esta imprevista conexión ha reavivado la curiosidad del público.
La historia sigue a tres hermanas (María, Camila y Ana) que deciden ingresar esa misma noche a la residencia de un senador corrupto para robar el dinero obtenido mediante sobornos. Sin embargo, en el sótano descubren a Tamara, la hija del político, atada a una cama con marcas de violencia. Al intentar rescatarla, liberan sin saberlo a un ente demoníaco con oscuros poderes.
Desesperadas, las hermanas y un cardenal intentan realizar un exorcismo que terminará poniendo en riesgo las estructuras del mismísimo Vaticano. Actualmente, el largometraje ha despertado un nuevo fenómeno de audiencia y se encuentra disponible en distintas regiones de la plataforma Netflix.