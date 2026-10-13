Cuál es la película mexicana que profetizó la muerte del papa León XIV

¿De qué trata la película mexicana "El habitante"?

El detonante de la película es nada menos que el fallecimiento de un sumo pontífice. Lo curioso radica en que el guion bautizó a dicho líder religioso como León XIV, exactamente el mismo nombre que eligió el cardenal Robert Francis Prevost para suceder a Francisco I. Esta imprevista conexión ha reavivado la curiosidad del público.

La historia sigue a tres hermanas (María, Camila y Ana) que deciden ingresar esa misma noche a la residencia de un senador corrupto para robar el dinero obtenido mediante sobornos. Sin embargo, en el sótano descubren a Tamara, la hija del político, atada a una cama con marcas de violencia. Al intentar rescatarla, liberan sin saberlo a un ente demoníaco con oscuros poderes.