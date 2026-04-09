¿Cuál es la generación que va más al cine?

Cine película La generación Z es la que más va al cine.

Además, este informe muestra que el 87% de la generación Z fue al cine en el último año. A diferencia de otros grupos (como los Generación X o 'baby boomers'), ellos no solo buscan entretenimiento, sino también compartir una experiencia colectiva que refuerza el papel del cine como espacio social.

Para poder conseguir estos resultados, desde Fandango encuestaron a 7000 adultos, de los cuales 5091 se consideraban cinéfilos, es decir, personas que habían ido al cine al menos una vez en el último año.

¿Qué motiva a la Generación Z a ir al cine?

La Generación Z asegura que ir al cine es una actividad social. También atribuye una mejor selección de películas y el atractivo de salir de casa como factores clave para asistir con menos frecuencia. En cambio, la Generación X menciona el aumento del precio de las entradas, la menor cantidad de estrenos atractivos y las mejores opciones para ver películas en casa como razones para ir menos al cine.

"Si bien ha habido la percepción de que la Generación Z está menos involucrada con ir al cine, nuestros datos muestran que su impulso ha ido en aumento", asegura Jerramy Hainline, vicepresidente ejecutivo de Fandango.

Cine La Generación Z asegura que en el cine se ven "mejores películas" que en las plataformas.

"Lo que es especialmente notable es cuán fuertemente valoran el aspecto compartido y comunitario de la experiencia, lo que refuerza que los cines continúan desempeñando un papel importante como destino social para el público más joven", continúa diciendo el responsable de este sitio web.