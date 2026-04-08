La multipremiada película con Darín que revive en el streaming con su historia desafiante

XXY1.jpg Una de las escenas de la película XXY, un clásico del cine argentino.

Protagonizada por Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli, la película fue una coproducción entre Argentina, Francia y España.

En su paso por los principales certámenes obtuvo importantes reconocimientos, entre ellos el premio Goya a mejor película extranjera de habla hispana, el Gran Premio del Festival de Cannes y el galardón a mejor película iberoamericana en los Premios Ariel, además de otras distinciones.

XXY, una película contundente protagonizada por Ricardo Darín

La historia gira en torno a Álex, interpretada por Inés Efron, una adolescente de 15 años que vive junto a sus padres en una cabaña aislada frente al mar. El sitio especializado Filmaffinity la describe a la perfección: “Álex (Inés Efron) es una singular adolescente de quince años que esconde un secreto. Poco después de su nacimiento, sus padres, Kraken (Ricardo Darín) y Suli (Valeria Bertuccelli), decidieron dejar Buenos Aires para vivir, aislados del mundo, en una cabaña de madera a orillas del mar. Lo que pretendían era que su hija creciera libre de cualquier tipo de prejuicios, protegida y feliz, hasta que llegara el momento de decidir qué camino debía seguir”.

XXY-netflix.jpg Inés Efron y Ricardo Darín en XXY.

El título del film remite al Síndrome de Klinefelter, también denominado síndrome XXY, una condición genética en la que una persona presenta un cromosoma sexual adicional. Ese eje atraviesa toda la narración y estructura el desarrollo de una película que, a casi dos décadas de su estreno, continúa generando debate y atrayendo nuevas audiencias.

El conflicto se intensifica con la llegada de una familia amiga, cuyo hijo entabla un vínculo con Álex. A partir de esa relación emergen tensiones, interrogantes y temores en torno a la identidad y la sexualidad de la protagonista del film.

Embed - XXY — Trailer

La película, basada en el cuento “Cinismo” de Sergio Bizzio, se apoya en ese encuentro para profundizar en dilemas personales y familiares.

El elenco de XXY y dónde ver la película

Ricardo Darín

Valeria Bertuccelli

Germán Palacios

Carolina Peleritti

Martín Piroyansky

Inés Efron

XXY está disponible en Prime Video y gratis en YouTube.