Cómo ver online una de las películas argentinas más taquilleras que dejó el 2025

Ya en el mundo del streaming y en apuesta a las producciones locales, la plataforma Disney+ ofrece aún esta película que encabeza Adrián Suar y que se llevó miles de aplausos en toda la geografía nacional.

De qué se trata Mazel Tov y cómo verla online

La historia gira alrededor de Darío Roitman, un hombre que regresa a la Argentina tras pasar años muchos viviendo en los Estados Unidos, distanciado de sus seres queridos. Su vuelta está motivada por dos eventos importantes: la boda de su hermana y el bat mitzvah de su sobrina.

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Sin embargo, el reencuentro familiar se ve atravesado por un hecho inesperado: la muerte repentina de su padre, que altera los planes y reaviva tensiones entre los hermanos. A partir de ese punto, el relato se sumerge en los vínculos, las diferencias acumuladas y la necesidad de sanar viejas heridas. Una película, también dirigida por Adrián Suar, para no perderse.

Con un tono que alterna entre lo emotivo y lo humorístico, “Mazel Tov” propone una mirada sobre los lazos familiares, los desencuentros y las segundas oportunidades que da la vida.

El elenco de Mazel Tov

Adrián Suar

Fernán Mirás

Natalie Pérez

Benjamín Rojas

Alberto Ajaka