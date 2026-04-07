Nada mejor que relajarse en casa para disfrutar de una buena película, más si se trata de cine argentino. La producción 2025 dejó muchos títulos para destacar, pero hay una producción que resalta al haber sido una de las más taquilleras, y en consecuencia vistas, del mundo audiovisual nacional.
Cómo ver online una de las películas argentinas más taquilleras que dejó el 2025
El cine argentino cuenta con una verdadera joya, una de las películas más vistas y taquilleras que dejó el 2025. Cómo y dónde ver por streaming
Si todavía no la viste, nos referimos a Mazel Tov, quien supo conectar con el público gracias a su trama de conflictos familiares, emociones por doquier y muchos momentos de comedia, lo que la posicionó entre una de las preferidas de la gente a la hora de planificar la ida al cine.
En ese marco, sólo una producción audiovisual vendió más entradas, Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella.
Ya en el mundo del streaming y en apuesta a las producciones locales, la plataforma Disney+ ofrece aún esta película que encabeza Adrián Suar y que se llevó miles de aplausos en toda la geografía nacional.
De qué se trata Mazel Tov y cómo verla online
La historia gira alrededor de Darío Roitman, un hombre que regresa a la Argentina tras pasar años muchos viviendo en los Estados Unidos, distanciado de sus seres queridos. Su vuelta está motivada por dos eventos importantes: la boda de su hermana y el bat mitzvah de su sobrina.
Sin embargo, el reencuentro familiar se ve atravesado por un hecho inesperado: la muerte repentina de su padre, que altera los planes y reaviva tensiones entre los hermanos. A partir de ese punto, el relato se sumerge en los vínculos, las diferencias acumuladas y la necesidad de sanar viejas heridas. Una película, también dirigida por Adrián Suar, para no perderse.
Con un tono que alterna entre lo emotivo y lo humorístico, “Mazel Tov” propone una mirada sobre los lazos familiares, los desencuentros y las segundas oportunidades que da la vida.
El elenco de Mazel Tov
- Adrián Suar
- Fernán Mirás
- Natalie Pérez
- Benjamín Rojas
- Alberto Ajaka