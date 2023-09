Controla tu respiración para ver cómo luce hoy Murdock, el loco de Brigada A

¿Cómo luce hoy Dwight Schultz en la actualidad?

Shultz es un reconocido actor de cine, teatro y televisión estadounidense. Se hizo conocido en los años 80 por trabajar en la serie "Brigada A", donde interpretó al capitán H.M. Loco Murdock. Luego formó parte de la franquicia de Star Trek donde se puso en la piel del teniente Reginald Barclay.

Brigada A.jpg David Schultz de "Brigada A" en la actualidad.

En 1989 interpretó al Dr. Robert Oppenheimer en la película de 1989, "Fat Man and Little Boy" con Paul Newman, e incluso trabajó con Lauren Bacall en "The Fan".

Actualmente, Dwight Schultz no hace cine ni televisión, pero es un reputado actor de voz, y posee un largo currículum. Ha puesto su voz a decenas de series de animación y videojuegos.

Uno de sus últimos trabajos en la pantalla grande fue haciendo un cameo en "Brigada A: La película" en el 2010. Actualmente tiene 75 años y sigue siendo recordado por todos los fanáticos de esta icónica serie.

Cameo Dwight Schultz The A-Team Extended Cut (HD)

En cuanto a su vida privada, Schultz está en pareja con Wendy Fulton desde 1983, con quien tuvo a su única hija llamada Ava, quien nació en 1987.

Fuera de Hollywood, David también se dedicó a la política, ejerciendo como panelista y hasta creando podcasts en donde expresa sus ideas de corte republicano, incluso se animó a escribir columnas en algunos medios gráficos de los Estados Unidos.