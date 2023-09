Contené tu respiración para ver a la actriz Molly Ringwald, a 38 años de la película "El club de los cinco"

¿De qué trata la película "El club de los cinco"?

"Cinco adolescentes aprenden sobre respeto y entendimiento mutuo cuando tienen que pasar un sábado en detención", indica la sinopsis de esta icónica película de los años 80.

El club de los cinco: Escena del almuerzo

¿Cómo luce hoy la actriz Molly Ringwald?

En la actualidad, la actriz Molly Ringwald tiene 55 años y para muchos es considerada como una de las actrices más icónicas de los años 80, ya que además de "El club de los cinco", también protagonizó "Sixteen Candles", "La chica de la rosa" y "The Pick-Up Artist".

Además, en los años 90 asumió el papel protagonista en "Something to Live for: The Alison Gertz Story" (1992) y "The Stand" (1994). En los años siguientes, Ringwald actuó en "The Secret Life of the American Teenager" (2008-2013), "Riverdale" (2017-presente), "Creepshow" (2021), y "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story" (2022), y en un capítulo de la primera temporada de la exitosa serie de Star Plus "The Bear".

Molly Ringwald.jpg Así luce en la actualidad la actriz Molly Ringwald.

En cuanto a su vida privada, Ringwald se casó en 1999 con el escritor francés Valéry Lameignère, pero se divorciaron en el 2002. Luego se casó con el escritor y editor de libros Panio Gianopoulos, con quien tuvo 3 hijos: Matilda y los gemelos Adele Georgiana y Roman Stylianos.