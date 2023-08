Así luce Christopher Atkins, el protagonista de "La Laguna Azul", a 43 años de su estreno

Atkins tiene actualmente 62 años y sigue trabajando como actor. Pudo conseguir el papel de Richard en "La Laguna azul" gracias a que fue un salvavidas e instructor de navegación, y los productores de la cinta aseguraron que esto le serviría mucho al personaje.

Después formó parte del elenco de la película "The Pirate Movie" de 1982, donde compartió pantalla con Kristy McNichol. Luego formó parte de la película "A Night in Heaven" de 1983 con Lesley Ann Warren.

Sin embargo, desde 1983 a 1984 formó parte de la serie de televisión "Dallas", y en la película "It's My Party" en 1996.

En cuanto a su vida privada, en 1985 se casó con la actriz Lynne Barron, de quien se divorció en 2007. Con ella tuvo dos hijos, Grant y Brittney Bomann nacidos en 1985 y 1987 respectivamente, quien es actriz. Es dueño de una compañía dedicada al deporte, y creó su propio señuelo de pesca.

Uno de sus últimos trabajos fue en la remake de "La Laguna azul", estamos hablando de la película "The Blue Lagoon: The Awakening", donde interpretó al profesor Mr. Christiansen (uno de los profesores del viaje).

Return to the Location of the Blue Lagoon Movie