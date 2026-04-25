Confirmado el regreso de 'Vengadores: Endgame' a los cines: Tendrá escenas inéditas que conectarán con Avengers Doomsday'

"Es una oportunidad para crear un puente desde 'Endgame' hasta 'Doomsday' de una manera muy única", declaró Joe Russo. Este nuevo contenido busca dar sentido a la transición hacia el gran evento multiversal que traerá de vuelta a Robert Downey Jr., esta vez en el papel del icónico villano Victor von Doom.

¿Por qué Marvel reestrena 'Endgame' ahora?

La decisión de Marvel Studios responde a una reestructuración de sus fases actuales. Con el objetivo de simplificar la narrativa y centrar la atención en sus estrellas más grandes, el estudio ha decidido ligar el futuro del UCM directamente con su época dorada.

Fecha de estreno: Septiembre de 2026.

Contenido extra: Metraje nunca antes visto que presenta la trama de 'Avengers: Doomsday'.

Protagonismo: Se espera que las nuevas escenas aclaren el papel de figuras clave como el Capitán América de Chris Evans.

Embed - Avengers Endgame Final Battle Scene 4K 60fps 'Avengers Assemble'

La teoría confirmada: De Thanos a Doomsday

Desde que se filtró el primer tráiler de Doomsday centrado en Steve Rogers, las teorías de los fans no han parado de crecer. La confirmación de estas escenas inéditas en el reestreno de Endgame valida la hipótesis de que el final de la Fase 3 ocultaba pistas (o generará nuevas) sobre la inminente amenaza del Multiverso.

Marvel parece querer "enterrar" los experimentos menos exitosos de las fases 4 y 5 para apostar por una fórmula segura: la dirección de los Russo y el carisma de los actores originales.

avengers endgame

¿Cuándo se verá el reestreno de Vengadores: Endgame?

Aunque las fechas exactas pueden variar según el país, el lanzamiento global está programado para septiembre de este año. Para los seguidores del UCM, esta se convierte en una cita obligatoria, ya que el metraje adicional no será solo un "detrás de cámaras", sino una pieza fundamental del canon que explicará cómo se llega a la gran guerra contra el Doctor Doom.