Con un sorprendente cambio, así luce hoy la actriz que interpretó a Arya Stark en Game of Thrones

Asi-luce-Maisie-Williams-interporeto-a-Arya-Stark-en-Game-of-Thrones-2.jpg Arya Stark de Invernalia es hija de Eddard Stark y Catelyn Tully.

Arya Stark es uno de los personajes principales de la serie "Game of Thrones" (GOT) y el único en contar con capítulos propios en cada uno de los libros de la saga.

Arya es presentada como la hija de Eddard Stark y Catelyn Tully y es mostrada como una muchacha voluntariosa, tozuda, con carácter y que desafía los roles femeninos de su tiempo. En la adaptación televisiva de HBO, es interpretada por la actriz Maisie Williams.

Asi-luce-Maisie-Williams-interporeto-a-Arya-Stark-en-Game-of-Thrones-1.jpg Arya Stark es una muchacha independiente, ingeniosa y de fuerte carácter pese a su corta edad.

Así luce Maisie Williams, actriz que interpretó a Arya Stark en "Game of Thrones"

La actriz británica Margaret Constance Williams, conocida como Maisie Williams y por interpretar a Arya Stark en la serie de HBO "Game of Thrones", tiene 26 años y nació el 15 de abril de 1997 en Bristol, Inglaterra.

Asi-luce-Maisie-Williams-interporeto-a-Arya-Stark-en-Game-of-Thrones-3.jpg Maisie Williams también interpretó a Loren Caleigh en la serie dramática de la BBC The Secret of Crickley Hall e hizo una aparición en Funny or Die.

Su debut como actriz profesional fue en "Game of Thrones" y por actuación ganó el EWwy Award a la mejor actriz de reparto en un drama, el Portal Award a la mejor actriz de reparto – Televisión y mejor joven actriz, y el Saturn Award a la Mejor Interpretación por una joven Actriz.

En 2016, fue nominada para un Primetime Emmy Award por Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática.

Asi-luce-Maisie-Williams-interporeto-a-Arya-Stark-en-Game-of-Thrones-4.jpg En agosto de 2018, Maisie Williams lanzó una aplicación móvil llamada Daisie con la finalidad de dar una plataforma a gente creativa del mundo del arte, moda y literatura.

Además de la televisión, Maisie Williams debutó en el cine en la película de misterio The Falling (2014), por la que ganó el London Film Critics' Circle Award for Young Performer of the Year. También tuvo un papel recurrente en Doctor Who como Ashildr en 2015.

Williams es hija de Hilary Pitt y la más joven de cuatro hermanos mayores (James, Beth, y Ted). Creció en Somerset y asistió a la Escuela Primaria de Clutton y luego a la Norton Hill School, en Midsomer Norton, antes de mudarse al Instituto de Danzas de Bath, para estudiar artes escénicas.

Asi-luce-Maisie-Williams-interporeto-a-Arya-Stark-en-Game-of-Thrones-5.jpg En 2015, Williams fue protagonista del videoclip "Oceans" de la banda Seafret.

Su apodo "Maisie" proviene de un personaje de tiras cómicas llamadas The Perishers y desde pequeña tuvo interés en estas actividades, además de gran talento especialmente para el teatro.

En 2020, Maisie Williams representó a Wolfsbane en la película de superhéroes New Mutants.