Con el rostro tatuado, así se ve hoy la actriz Amanda Bynes

Amanda Bynes 2.jpg Amanda Bynes cuando era adolescente.

¿Cómo luce hoy la actriz Amanda Bynes?

Actualmente Amanda Bynes tiene 37 años y está intentando volver a estar presente en el ambiente de Hollywood. Esta semana estrenó un podcast con su amigo Paul Sieminski, a quien conoció mientras se encontraba en tratamiento psiquiátrico.

Su carrera despegó con sus actuaciones en la comedia de situación de "What I Like About You" (2002-2006), e hizo su debut cinematográfico en la comedia "Big Fat Liar" (2002). Luego protagonizó una serie de películas de éxito, incluida la comedia "What a Girl Wants" (2003) y la animación "Robots" (2005). También apareció en la comedia deportiva "She's the Man" (2006), el musical "Hairspray" (2007) y la comedia dramática "Easy A" (2010).

Amanda Bynes 3.jpg Amanda Bynes en la actualidad.

Bynes confesó recientemente que sufre de trastorno bipolar y maníaco depresivo. Incluso en marzo de este año caminó desnuda por las calles de Los Ángeles y sus familiares anunciaron que sufrió un brote psicótico.

En la actualidad su rostro luce muy distinto, e incluso se ha tatuado el rostro. Además confesó en su podcast que se sometió a un procedimiento de blefaroplastia, cirugía que elimina el exceso de piel o grasa de los párpados.

"Nunca había hablado abiertamente de esto antes, pero en realidad me sometí a una cirugía de blefaroplastia en los pliegues cutáneos y en el rabillo del ojo. Así que ya no tengo esos pliegues cutáneos", dijo Amanda Bynes.