Con 83 años, así se ve hoy la actriz Linda Gray de la serie "Dallas"

Dallas.jpeg Serie "Dallas".

Uno de los personajes más recordados de la serie "Dallas" fue el de Sue Ellen, el cual estuvo interpretado por la actriz Linda Gray.

¿Cómo luce hoy la actriz Linda Gray de la serie "Dallas"?

Sue Ellen era uno de los personajes más icónicos de "Dallas", ya que este personaje tenía muchos problemas con la bebida. Sue Ellen era además la esposa de J.R Ewing (personaje interpretado por Larry Hagman).

Linda Gray incluso dirigió algunos de los episodios de la serie "Dallas", y luego decidió aparecer en dos películas (que se desprendieron de la serie) llamadas "J.R Returns" en 1996 y "The War of the Ewings" en 1998.

Linda Gray.jpg La actriz Linda Gray en su actualidad.

Luego apareció en algunos episodios de la serie "Melrose Place" donde interpretó a la madre de Amanda Woodward. Además, entre 1994 y 1995 protagonizó un spin-off titulado "Models Inc.".

Entre 2004 y 2005 formó parte de la serie "The Bold and the Beautiful". Muchos incluso la recuerdan por haber sido la Señora Robinson en la versión teatral de "El Graduado" en West End (Londres).

Con posterioridad protagonizó entre 2007 y 2008 la obra "Terms of Endearment" también en el Reino Unido.