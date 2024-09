Con 52 años, así se ve hoy Marco Leonardi de 'Como agua para chocolate' y 'Cinema Paradiso'

Marco (1).jpg Marco Leonardi en "Como agua para chocolate".

Su siguiente proyecto fue la película "Cómo agua para chocolate" en 1992. Aquí interpretó a Pedro Múzquiz, y pocas personas saben que estuvo comprometido con la actriz mexicana Lumi Cavazos (la otra protagonista de la cinta) pero la relación terminó en 1999.

A lo largo de su carrera ha hecho algunas películas en Estados Unidos como "Desperate Measures" y "Once Upon a Time in Mexico". Además, apareció en la película canadiense "The Five Senses".

En 2007 Marco formó parte de "Maradona, la mano de D10s", donde interpretó al mismísimo Diego Armando Maradona. Allí trabajó con Juan Leyrado y con Julieta Díaz.

Marco Leonardi (1).jpg Marco Leonardi en la actualidad.

En el año 2009 se unió al elenco de la primera temporada de la popular serie italiana "Squadra antimafia - Palermo oggi" donde dio vida al oficial África, uno de los miembros del equipo. Entre sus últimos trabajos figuran en 2016 la película "All The Money Of The World" del director Ridley Scott, y este año protagonizó el drama "My Place Is Here", la cual se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Bari.