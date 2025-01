Con 52 años, así luce hoy Tami Stronach, la Emperatriz infantil de 'La historia sin fin'

¿Cómo se ve hoy Tami Stronach?

Tami Stronach apareció en "The NeverEnding Story" en 1984, donde interpretó a la Emperatriz Infantil, y no volvió a tener otra participación artística hasta el año 2008, momento en el cual interpretó a Piglet en una adaptación teatral de Winnie The Pooh.

Stronach asegura que no tiene buenos recuerdos de su paso por "The NeverEnding Story", ya que el éxito despertó el acoso de hombres adultos que acampaban afuera de su casa o le enviaban anillos de compromiso por correo.

Incluso Stronach recuerda que varios productores de cine le ofrecieron películas donde tenía que aparecer desnuda. "Vinieron a nuestra casa y presentaron la idea, y yo dije, no voy a hacer una película de desnudos. No soy una Lolita", dijo la actriz.

Uno de sus últimos trabajos fue en "Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps", una producción que se estrenó este año, y que cuenta con las actuaciones de Sean Astin, Rhea Perlman, entre otros.

Tami Stronach.jpg Tami Stronach en la actualidad.

En esta producción Stronach interpreta a una hechicera que desafía al protagonista, el Pastorcillo Solitario, interpretado por el actor Greg Steinbruner (quien es el esposo de Stronach en la vida real) a completar una serie de tareas casi imposibles. Estas tareas incluyen levantar un objeto sagrado, buscar la guarida de un ogro y dominar un complicado baile, todo con el objetivo de superar una maldición.

En la actualidad, Tami es miembro de la Neta Dance Company.