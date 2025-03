Con 46 años, así se ve hoy Tatyana Ali de la serie El príncipe del rap en Bel-Air, a 35 años de su estreno

Este personaje y la actriz se han vuelto tendencia en las redes sociales durante las últimas semanas debido a un trend que también involucra a la canción Anxiety de la cantante Doechii.

¿Cómo se ve hoy la actriz Tatyana Ali?

Tatyana es oriunda de Nueva York además de trabajar como actriz, en el 2002 se graduó con un Bachelor's degree en Antropología en la Universidad de Harvard.

Uno de sus primeros trabajos como actriz fue en un episodio del programa de televisión "Sesame Street". Sin embargo, su papel estelar lo consiguió en 1990 al ser seleccionada para interpretar a Ashley Banks en la popular serie de televisión "The Fresh Prince of Bel-Air". Gracias a esta serie, Tayana pudo demostrar su talento para el canto, y luego optó por lanzarse como solista.

A finales de los años 90 lanzó su álbum "Kiss The Sky", el cual consiguió un disco de oro en ventas a inicios de 1999. La canción de mayor éxito fue "Daydreamin'", que llegó al sexto puesto en el Billboard Hot 100.

En 2005, apareció en la película "Glory Road" y luego formó parte de algunos cortometrajes como: "Wilted", "How To Have A Girl", "The Malibu Myth y First Sight".

En cuanto a su vida personal, estuvo en pareja con el fallecido actor Jonathan Brandis, con quien protagonizó la película para la televisión "Fall into Darkness".

En 2016, Ali reveló que estaba comprometida con el Dr. Vaughn Raspberry, profesor en la Universidad de Stanford y anunció que esperaban su primer hijo, el cual nació en 2016. En 2019 la pareja recibió a su segundo hijo.