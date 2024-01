Con 36 años, así luce hoy Bow Wow de Minicampeones

Minicampeones.jpg Póster de la película "Minicampeones".

¿Cómo luce hoy Bow Bow?

Bow Bow es un rapero, compositor, cantante y actor estadounidense. El joven saltó a la fama a los 13 años cuando publicó su álbum debut titulado "Beware of Dog". Esto lo llevó a ser considerado como una de las máximas promesas de la música urbana.

En 2003 lanzó su álbum titulado "Unleashed", en 2005 y 2006 lanzó "Wanted" y "The Price of Fame" respectivamente. En el 2007 lanzó un álbum en colaboración con Omarion, Face Off.

En cuanto a la actuación, después del éxito de "Minicampeones", Bow Bow coprotagonizó junto a Cedric the Entertainer, L. Vanessa Williams y Solange Knowles en "Johnson Family Vacation". También apareció como estrella invitada en "Smallville" y "Ugly Betty".

Además fue protagonista en una película de comedia de 2010, "Lottery Ticket", con Ice Cube.

Bow Bow.jpg Bow Bow en la actualidad.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para Bow Bow, ya que el 2 de febrero de 2019 fue arrestado en Atlanta, Georgia por agresión después de una pelea con una mujer.

En cuanto a su vida privada, Bow Bow tiene una hija llamada Shai, la cual negó durante muchos años. También es padre de otro niño, pero no se conoce mucha información sobre el mismo o sobre quién es su madre.