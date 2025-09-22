La Guardería de papá Khamani Griffin y Eddie Murphy en la película La guardería de papá.

Además de Eddie Murphy, Jeff Garlin y Regina King, esta película de comedia contó con la actuación de Khamani Griffin, quien hacía de hijo de Murphy.

¿Cómo se ve hoy el actor Khamani Griffin?

Khamani tiene actualmente 27 años, y si bien sigue dedicándose a la actuación, nunca más logró un éxito similar al que consiguió con La guardería de papá.

Se hizo conocido por interpretar a Bobby James en la comedia de UPN / The CW " All of Us ", así como a Tolee en la serie animada de televisión Ni Hao, Kai-Lan. Luego llegó Daddy Day Care o La Guardería de Papá en 2003, y también realizó participaciones especiales en series como Grey’s Anatomy, ER, NCIS, My Name is Earl, entre otras. Khamani ha estado nominado en 3 oportunidades a los premios Young Artist por Daddy Day Care y All of Us.

También apareció en el video musical de la canción Download de Lil' Kim. Además, es valioso destacar que Khamani protagonizó la primera temporada sindicada del popular concurso "¿Eres más inteligente que un alumno de quinto grado?" en 2009.

Khamani Griffin

Sin embargo, desde 2017 que Khamani Griffin no aparece en ninguna producción de renombre o que se haya destacado en Hollywood. En su perfil de LinkedIn se puede leer que estudia comunicación en la Universidad de Harvard, y que además se desempeña como Coach de debates.