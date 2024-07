Con 19 años, así luce hoy la actriz hija de famosos que protagonizó Dumbo en 2019

Nico-Parker-actriz-de-Dumbo-pelicula-de-Disney-2.jpg

Nico Parker debutó en la pantalla grande cuando tenía 14 años y fue justamente en la película Dumbo. Luego de varias apariciones en cine y televisión, este año estrenó su primer filme como protagonista: "Suncoast".

Así luce hoy la actriz Nico Parker

La actriz británica de cine y televisión Nico Parker, que debutó en la película de Disney, Dumbo, tiene 19 años y nació el 9 de diciembre de 2004 en Londres. Es hija de dos famosos, del director de cine Ol Parker y la actriz Thandie Newton. Tiene una hermana mayor llamada Ripley, y un hermano menor de nombre Booker.

Ripley (23 años) es escritora y publicó un libro y varios ensayos. Además, trabajó como guionista en la serie de televisión "Prisa por vivir" que salió en Netflix.

Nico-Parker-actriz-de-Dumbo-pelicula-de-Disney-3.jpg

Nico Parker tuvo un exitoso papel en la reconocida serie de HBO "The last of us" donde interpretó a Sarah Miller, hija del personaje principal en el primer episodio. También apareció al lado de su madre en el filme de ciencia ficción Reminiscence (2021).

Uno de sus últimos papeles es el de Suncoast, donde comparte pantalla con Woody Harrelson y Laura Linney.

Nico-Parker-actriz-de-Dumbo-pelicula-de-Disney-4.jpg

En esta familia de artistas, Nico Parker es la que más está dando que hablar últimamente con un futuro prometedor por delante.