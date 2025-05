¿Cómo es la película Una voz en las sombras?

La película "Una voz en las sombras" tiene una duración de 1 hora y media, y recibió un puntaje de 7,5 puntos en el sitio web IMDb, el cual siempre ofrece críticas y recomendaciones de películas.

Esta producción está basada en la novela "Lilies of the field" (1962) de William Edmund Barrett, y fue adapatada al cine por James Poe. Estuvo protagonizada por Sidney Poitier, Lilia Skala , Stanley Adams y Dan Frazer. Además, cuenta con una banda sonora temprana del prolífico compositor Jerry Goldsmith.

El protagonista de esta película es el icónico Sidney Poitier, quien en 1964 ganó el premio Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Homer Smith. Poitier hizo historia en aquella premiación, ya que se convirtió en el primer actor negro en ganar este galardón. La anterior había sido Hattie McDaniel, pero en la categoría de Mejor actriz de reparto, por la película "Lo que el viento se llevó".

Embed - Lilies of the Field Official Trailer #1 - Sidney Poitier Movie (1963) HD