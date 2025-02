Prime Video: Meryl Streep protagoniza esta película de comedia negra basada en una novela

¿De qué trata la película de comedia negra "She Devil"?

"Una mujer traicionada por su marido busca vengarse de él y de su amante, una novelista. La esposa tiene diferentes empleos hasta que forma su propia agencia (solo de mujeres) y la utiliza como medio para destruir a su marido", es la sinopsis de esta película de comedia de los años 80 que ahora se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.

Amazon Prime Video She Devil.jpg Película "She Devil".

La película "She Devil" recibió un puntaje de 5,7 en el sitio web IMDb, el cual se especializa en reseñas y recomendaciones de películas y series.

Esta producción fue dirigida por Susan Seidelman y está protagonizada por Roseanne Barr y Meryl Streep. Además, la historia es la segunda adaptación de la novela "The Life and Loves of a She-Devil", de la escritora inglesa Fay Weldon.

Es importante destacar que por su actuación, Streep recibió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz en la categoría de Película Musical o Comedia en la 47.ª edición de los premios Globos de Oro.

Embed - She-Devil Official Trailer #1 - Ed Begley Jr. Movie (1989) HD

