Céline Dion tendrá su propio documental, se verá por Prime Video

"Estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina. A medida que continúa el camino para reanudar mi carrera como actriz, me he dado cuenta de cuánto lo he extrañado, de poder ver a mis fans. Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para tratar de crear conciencia sobre esta condición poco conocida y para ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico", fue el texto elegido por la cantante Céline Dion para compartir en sus redes sociales la noticia de este documental.

El mismo contará con la dirección de la nominada al Oscar Irene Taylor, y llevará por título "I Am: Céline Dion".

Además, el documental estará producido por Sony Music Vision, en conjunto con Sony Music Entertainment Canada y Vermilion Films.

►TE PUEDE INTERESAR: Prime Video: el clásico de Keanu Reeves que te enamorará al instante

Se espera que esta producción toque temas como la batalla que debió librar la cantante con su síndrome de persona rígida, la pérdida del amor de su vida, René Angélil, sus rutinas en los estudios de grabación, su lado maternal, entre otros.

Hits Medley: It's All Coming Back To Me Now / Because You Loved Me / To Love You More (...