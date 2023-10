CASPER: así se ve hoy Devon Sawa, el adorable joven fantasma

Sin dudas, uno de los personajes más recordados de "Casper" es el del joven niño fantasma, el cual estuvo interpretado por el actor canadiense Devon Sawa.

¿Cómo luce hoy el actor Devon Sawa, el protagonista de "Casper"?

Sawa comenzó su carrera en 1992 como portavoz de juguetes de acción para niños, y su carrera como actor empezó a desarrollarse rápidamente durante los años 1990.

Devon Sawa.jpg Devon Sawa en la actualidad.

Protagonizó películas como "Casper", "Little Giants", "Now and Then", "Wild America", "Idle Hands", entre otras.

Luego, en el años 2000 interpretó a Alex Browing de la película "Destino Final". En ese mismo año, interpretó a Stan en el video musical de Eminem "Stan", junto con la cantante Dido, quien interpretó a la novia de Stan.

También ha colaborado con el doblaje de voz en "Spider-Man: The New Animated Series", interpretando a Flash Thompson. Además ha formado parte de películas de cine independiente como "Extrem Dating", "Shooting Gallery", "Creature of Darkness", entre otras.

Devon Sawa 2.jpg Devon Sawa, protagonista de la película "Casper".

En el año 2011, interpretó a Owen Elliot en la serie dramática "Nikita" de la cadena The CW Television Network. Asimismo, se unió al reparto de dos películas de terror," 388 Arletta Avenue" y "Sibling".

En cuanto a su vida privada, Sawa está casado con Dawni Sahanovitch y tuvieron a su primer hijo, Hudson, el 9 de enero de 2014. El 21 de marzo de 2016 el matrimonio recibió a su segunda criatura, Scarlett Haleena Sawa.