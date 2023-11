Así se vería Totoro en la vida real, según la Inteligencia Artificial

Mi vecino Totoro.jpg Película "Mi vecino Totoro".

¿Cómo se vería Totoro en la vida real, según la Inteligencia Artificial?

Un usuario de las redes sociales se animó a utilizar la Inteligencia Artificial y crear una imagen real de cómo luciría el personaje de Totoro en la vida real.

Se puede ver en la imagen que el personaje sigue conservando su pelaje gris y sus ojos redondos. Además Totoro lleva su paraguas para protegerse de la lluvia.

Totoro Inteligencia Artificial.webp Totoro en la vida real, según la Inteligencia Artificial.

Sin embargo algunos usuarios de las redes sociales que vieron estas imágenes aseguran que se imaginaban a Totoro con un tamaño más grande.

¿Qué opina Hayao Miyazaki de la Inteligencia Artificial?

En un documental lanzado hace varios años se puede ver a Hayao Miyazaki y a su equipo de trabajo opinando sobre la IA.

"Bien… cada mañana, no en los días recientes, veo a un amigo que tiene problemas de discapacidad. Es muy difícil para él siquiera saludar levantando la mano, sufre problemas motores. Ahora, pensando en él, no puedo ver esta presentación y creer que es interesante. Cualquiera que cree que esto no tiene ni idea de lo que es el dolor o algo relacionado. Estoy muy disgustado. Si ustedes realmente quieren hacer temas grotescos, háganlo. Yo nunca desearía incorporar este tipo de tecnología en mi trabajo, siento que es un insulto a la vida misma", señalaba Miyazaki.

Además el director de Studio Ghibli dijo: "Siento que cada vez estamos más cerca del final de los tiempos. Los humanos estamos perdiendo la fe en nosotros mismos".