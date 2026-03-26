Así se vería hoy el elenco de Camp Rock, según la Inteligencia Artificial

Camp Rock IA Joe Jonas interpretó a Shane Gray, mientras que Demi Lovato hizo de Mitchie Torres.

¿Cuándo se estrenará Camp Rock 3?

Los Jonas Brothers confirmaron hace un par de semanas sus redes sociales que están filmando la nueva entrega de Camp Rock en Vancouver (Canadá), la cual llega 15 años después de la última película. Todavía no se ha confirmado cuándo se estrenará esta producción, pero se espera que sea en el 2026.

Esta nueva película de Camp Rock contará con un elenco completamente renovado. Liamani Segura se une como Sage, mientras que Malachi Barton interpretará a Fletch. Lumi Pollack será Rosie, Hudson Stone debuta como Desi, Casey Trotter dará vida a Cliff, Brooklynn Pitts será Callie y Ava Jean asumirá el papel de Madison.

Además, los Jonas Brothers retomarán sus icónicos roles como Shane Gray (Joe), Nate Gray (Nick) y Jason Gray (Kevin), quienes aparecerán como miembros de la recordada banda Connect 3. Además, Además, Maria Canals-Barrera regresará como Connie (la madre del personaje de Demi Lovato).

Camp Rock IA 2 Así se verían los protagonistas de Camp Rock en la actualidad, según la IA.

La dirección de Camp Rock 3 estará a cargo de Veronica Rodriguez, con guion de Eydie Faye y contará con coreografía de Jamal Sims.