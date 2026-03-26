Varios proyectos de Disney Channel están de aniversario. Por ejemplo ayer 24 de marzo se cumplieron 20 años del estreno de "Hannah Montana" y lo mismo pasó este año con "High School Musical".
Así se vería hoy el elenco de Camp Rock, según la Inteligencia Artificial
La tercera entrega de Camp Rock ya finalizó sus grabaciones, pero todavía no se conocen imágenes oficiales. Matamos la ansiedad con estas fotos creadas con IA
Un usuario de las redes sociales se animó a crear con Inteligencia Artificial cómo se verían hoy los actores de la película "Camp Rock" si esta producción se filmara en la actualidad.
¿Cómo se vería hoy el elenco de la película Camp Rock?
Hay quienes dicen que un vino mejora con los años, y lo mismo le ha pasado al elenco de "Camp Rock". Si bien las imágenes fueron creadas con IA, son muy realistas y se nota que han usado los rostros actuales de los actores y cantantes para hacerlas.
¿Cuándo se estrenará Camp Rock 3?
Los Jonas Brothers confirmaron hace un par de semanas sus redes sociales que están filmando la nueva entrega de Camp Rock en Vancouver (Canadá), la cual llega 15 años después de la última película. Todavía no se ha confirmado cuándo se estrenará esta producción, pero se espera que sea en el 2026.
Esta nueva película de Camp Rock contará con un elenco completamente renovado. Liamani Segura se une como Sage, mientras que Malachi Barton interpretará a Fletch. Lumi Pollack será Rosie, Hudson Stone debuta como Desi, Casey Trotter dará vida a Cliff, Brooklynn Pitts será Callie y Ava Jean asumirá el papel de Madison.
Además, los Jonas Brothers retomarán sus icónicos roles como Shane Gray (Joe), Nate Gray (Nick) y Jason Gray (Kevin), quienes aparecerán como miembros de la recordada banda Connect 3. Además, Además, Maria Canals-Barrera regresará como Connie (la madre del personaje de Demi Lovato).
La dirección de Camp Rock 3 estará a cargo de Veronica Rodriguez, con guion de Eydie Faye y contará con coreografía de Jamal Sims.