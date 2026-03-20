La serie "Baywatch", también conocida como "Guardianes de la Bahía" es una de las producciones más importantes de la historia de la televisión. Si bien se estrenó en 1989 y contó con un total de 11 temporadas, todavía sigue estando vigente y todo el tiempo la están descubriendo muchos jóvenes.
Así se ve el nuevo y tonificado elenco de Baywatch: qué tendrá de novedoso el reboot de esta serie
Hollywood prepara un reboot de Baywatch y el elenco está compuesto por modelos e influencers con cuerpos torneados y tonificados
En 2017 se estrenó una película protagonizada por Dwayne "La Roca" Johnson y Zac Efron, y ahora se espera un nuevo reebot de la historia original. A continuación te contamos todos los detalles de este nuevo proyecto.
¿Quiénes protagonizan el reboot de Baywatch?
Los nuevos protagonistas del reboot de Baywatch serán Jessica Belkin, Thaddeus LaGrone, Shay Mitchell, Stephen Amell, Hassie Harrison, Noah Beck, Brooks Nader y Livvy Dunne.
La nueva producción busca actualizar el formato de acción y rescates en la playa para una audiencia que consume poco contenido en televisión pero mucho en streaming, apostando por rostros jóvenes con fuerte presencia en redes sociales.
La elección de Noah Beck no es puro azar, ya que el joven es una figura que saltó a la fama en TikTok, y de esta manera se apunta precisamente a seducir a una generación que conoció la marca más por referencias pop que por las emisiones originales. Además, Beck protagonizó recientemente la película "Amor fuera de tiempo" (Prime Video).
Las primeras imágenes de este reboot ya han causado comparaciones con la producción original. Sin embargo, los reportes adelantan que la serie conservará los elementos clásicos de rescates, drama personal y romance, pero con un tono más autoconsciente y alineado con el humor contemporáneo.
Stephen Amell ha sido elegido para interpretar al protagonista, Hobie Buchannon (hijo del icónico Mitch, es decir David Hasselhoff), y el esta semana compartió una foto de la lista oficial del director. En concreto, este reboot seguirá a Hobie mientras interpreta a un Capitán de Baywatch. Las cosas se alteran cuando llega su hija Charlie (Jessica Belkin) con la esperanza de continuar el legado familiar.
Hasta el momento se desconoce cuándo estrenará esta serie y en qué plataforma podremos verla.