Así se ve el nuevo y tonificado elenco de Baywatch: qué tendrá de novedoso el reboot de esta serie

Baywatch reboot El reboot de Baywatch contará con Jessica Belkin, Thaddeus LaGrone, Shay Mitchell, Stephen Amell, Hassie Harrison, Noah Beck, Brooks Nader y Livvy Dunne.

La nueva producción busca actualizar el formato de acción y rescates en la playa para una audiencia que consume poco contenido en televisión pero mucho en streaming, apostando por rostros jóvenes con fuerte presencia en redes sociales.

La elección de Noah Beck no es puro azar, ya que el joven es una figura que saltó a la fama en TikTok, y de esta manera se apunta precisamente a seducir a una generación que conoció la marca más por referencias pop que por las emisiones originales. Además, Beck protagonizó recientemente la película "Amor fuera de tiempo" (Prime Video).

Las primeras imágenes de este reboot ya han causado comparaciones con la producción original. Sin embargo, los reportes adelantan que la serie conservará los elementos clásicos de rescates, drama personal y romance, pero con un tono más autoconsciente y alineado con el humor contemporáneo.

Stephen Amell Baywatch Stephen Amell es uno de los protagonistas del reboot de Baywatch.

Stephen Amell ha sido elegido para interpretar al protagonista, Hobie Buchannon (hijo del icónico Mitch, es decir David Hasselhoff), y el esta semana compartió una foto de la lista oficial del director. En concreto, este reboot seguirá a Hobie mientras interpreta a un Capitán de Baywatch. Las cosas se alteran cuando llega su hija Charlie (Jessica Belkin) con la esperanza de continuar el legado familiar.

Hasta el momento se desconoce cuándo estrenará esta serie y en qué plataforma podremos verla.