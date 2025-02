actriz.jpg

Entrenando a papá cuenta la historia Joe Kingman, un jugador de futbol americano interpretado por Dwayne Johnson, acostumbrado a una vida de fama, lujos, soltería y fortuna. Joe vive la vida a pleno en su mansión sin responsabilidades y con encuentros casuales afectivos.

Un día toca su puerta una pequeña niña de 8 años, Peyton, interpretada por Madison Pettis, quien afirma ser la hija biológica del talentoso mariscal de campo. Joe, muy desconfiado y confundido termina recibiendo a la niña en su casa en contra de las opiniones de su agente quien cree que la llegada de Payton puede arruinar la reputación del jugador.

La vida de Joe y Payton cambia por completo. Ambos deben adaptarse a la idea de ser pare e hija y comprender la vida del otro. Joe tiene que aprender a ser padre y continuar su carrera profesional, mientras Payton encuentra en él un padre que siempre deseo.

Así luce hoy Madison Pettis, la actriz protagonista de la película Entrenando a papá

Madison Pettis ya no es la pequeña y tierna Payton. La actriz de la película de Disney hoy tiene 26 años y una carrera actoral prometedora. Pettis realizó su primera aparición en Disney interpretando a la pequeña Sophie en la serie Corie en la Casa Blanca. Así luce hoy tras 18 años del estreno de Entrenando a papá.

Luego de la película que ayudo a Pattis a saltar al estrellato, la actriz ha realizado papeles importantes y más secundarios en películas y programas de televisión como Siete almas, Una chihuahua de Beverly Hills, Do you Belive, Margaux, The Fosters y Fancy Nancy.

Algunos datos muy curiosos de la película protagonizada por la actriz y por el reconocido Dwayne Johnson, son: