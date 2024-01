Así luce hoy, y muy cambiada por las cirugías, la actriz que interpretó a Monica en "Friends"

fRIENDS.jpg La serie "Friends" se estrenó en Estados Unidos el 22 de septiembre de 1994.

"Friends" trata sobre la vida de un grupo de amigos (Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani) que residen en Manhattan, Nueva York. Suceden tanto buenos como malos momentos, pero con una crítica cómica a los hechos más trascendentales de la actualidad.

En la ficción, sin la presencia de Monica Geller (interpretada por Courteney Cox) probablemente los 6 amigos de Friends no se hubiesen encontrado.

Asi-luce-Courteney-Cox-interpreto-a-Monica-Geller-en-Friends-1.jpg Courteney Cox interpretó a Monica Geller en la serie "Friends", cumpliendo un rol importante en la historia.

Monica une y entrelaza a todos los demás ya que es ella quien acepta de compañera de apartamento a Phoebe, que es la mejor amiga de Rachel desde la secundaria, y es hermana de Ross, que tiene como amigo de la universidad a Chandler Bing (con quien luego se casa).

Así luce Courteney Cox, actriz que interpretó a Monica Geller en "Friends"

La actriz, productora de televisión y directora de cine estadounidense Courteney Bass Cox, conocida como Courteney Cox, tiene 59 años y nació el 15 de junio de 1964 en Birmingham, Alabama.

Courteney Cox es también modelo y célebre por su interpretación de Monica Geller en la popular serie de televisión "Friends" y por interpretar a Gale Weathers en la saga de películas de "Scream".

Asi-luce-Courteney-Cox-interpreto-a-Monica-Geller-en-Friends-2.jpg La actriz, modelo y productora Courteney Cox tiene 59 años y nació el 15 de junio de 1964 en Alabama.

La actriz canadiense Jessalyn Gilsig, conocida por interpretar papeles en "Héroes", "Glee" y "Vikingos" entre otros, tiene 52 años y nació el 30 de noviembre de 1971, Montreal, Quebec.

Courteney estuvo nominada a un Globo de Oro como mejor actriz por la serie televisiva Cougar Town en 2010.

Asi-luce-Courteney-Cox-interpreto-a-Monica-Geller-en-Friends-3.jpg Courteney Cox junto a Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay en "Friends".

Vida personal de Courtney Cox

Courteney Cox fue pareja de Michael Keaton entre 1989 y 1995. En 1999 se casó con el actor David Arquette, quien conoció durante el rodaje de Scream.

Cox y Arquette son padres de Coco Arquette, que nació en junio de 2004 y Jennifer Aniston es su madrina.

El 13 de octubre de 2010 anuncian su separación tras 11 años de matrimonio.

El drama de Courtney Cox

Courtney Cox abrió su corazón y confesó hace no mucho tiempo su adicción a las cirugías y la impactante transformación sobre su rostro.

"Desfiguraron mi cara y me convirtieron en alguien que no era”, decía en una entrevista sobre las múltiples intervenciones a las que se sometió. "Traté de perseguir esa juventud durante años. No me daba cuenta de que se me veía realmente rara con los pinchazos y haciéndome todas esas cosas en mi cara que nunca debí hacerme”, decía a The Times.

courteney cox cirugias 3.webp Courtney Cox se arrepintió de haberse hechos tantas cirugías en su rostro.

Después de su mala experiencia, Cox tomó la drástica decisión de disolver todos los rellenos faciales y aceptarse tal cual es. "En ocasiones tratas de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. Lo intentas, pero un día ves una foto tuya y piensas 'Oh, Dios, estoy horrible'. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras se disuelven y se van", reconoció.