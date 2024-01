Así luce hoy el actor que le dio la voz al elfo Dobby en las saga de "Harry Potter"

Asi-luce-Toby-Jones-hizo-la-voz-de-Dobby-en-Harry-Potter-1.jpg Dobby aparece por primera vez en "Harry Potter y la cámara secreta", la segunda película de la serie cinematográfica.

Casi al final del segundo año de Harry Potter, Dobby consigue ser un elfo libre gracias a una maniobra de Harry ante Lucius Malfoy.

Dobby hace su última aparición en "Harry Potter y las reliquias de la muerte" (2010), cuando Aberforth Dumbledore lo envía a rescatar a Harry, Ron y Hermione de la Mansión Malfoy y es asesinado por Bellatrix Lestrange en el proceso.

Asi-luce-Toby-Jones-hizo-la-voz-de-Dobby-en-Harry-Potter-2.jpg Dobby es un elfo doméstico propiedad de la familia Malfoy.

El personaje aparece en cinco películas, mientras que en una es mencionado y en la parte 2 de la última entrega aparece en un flasback.

Así luce Toby Jones, actor que le dio la voz a Dobby en las películas de "Harry Potter"

El actor británico Tobias Edward Heslewood Jones, más conocido como Toby Jones, tiene 57 años y nació el 7 de septiembre de 1966 en Londres, Inglaterra.

Toby Jones es muy conocido por haber trabajado en numerosas películas y series de televisión. Además, le dio la voz al elfo Dobby en las películas de "Harry Potter".

Entre los papeles más destacados Jones se encuentran: Infamous (2006), The Mist (2007), W. (2008), Frost/Nixon (2008), Capitán América: el primer vengador (2011), Tinker Tailor Soldier Spy (2011), Berberian Sound Studio (2012), Los juegos del hambre (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Tale of Tales (2015) y Dad's Army (2016).

Toby fue nominado a un Globo de Oro por su papel del aclamado director de cine Alfred Hitchcock en la película para televisión The Girl.

Asi-luce-Toby-Jones-hizo-la-voz-de-Dobby-en-Harry-Potter-4.jpg Toby Jones es muy conocido por haber trabajado en numerosas películas y series de televisión.

Vida personal de Toby Jones

Toby Jones es hijo primogénito de los actores Jennifer y Freddie Jones, con quien trabajó en la película Ladies in Lavender. Tiene dos hermanos menores, Rupert, quien es director de cine, y Casper, también actor.

Asi-luce-Toby-Jones-hizo-la-voz-de-Dobby-en-Harry-Potter-5.jpg La pareja tiene dos hijas, Madeleine y Holly.

En 2014 contrajo matrimonio con su novia de más de dos décadas Karen y tienen dos hijas, Madeleine y Holly.