Así luce hoy Jascha Washington de "Mi abuela es un peligro" a casi 25 años de su estreno.

Trent Pierce, interpretado por Jascha Washington, es hijo de Sasha Pierce (Nia Long) y tiene 10 años. Ambos se mudan a la casa de la abuela de Sasha de nombre Hattie Mae Pierce, cuyos amigos le llaman "Big Momma".



Así luce hoy el actor Jascha Washington

El actor estadounidense Jascha Akili Washington, conocido artísticamente como Jascha Washington, nació el 21 de junio de 1989 en California y tiene 34 años.

Además de su papel en "Mi abuela es un peligro" como Trent, Jascha Washington es recordado por sus apariciones en "Zack y Cody: Gemelos en acción" como Drew.



Su debut en televisión fue en 1997 para la serie "Brooklyn South" en el episodio "A Reverend Runs Through It". Y, un año más tarde, apareció por primera vez en la película "Enemigo público" como Eric, el hijo del personaje de Will Smith.

Entre otros grandes papeles, en 2007, fue la estrella invitada en el episodio "It's a Wonderful Wife" de la serie "The Bernie Mac Show".



Su aparición más reciente fue Kendall en Frenemies. Además de sus más de una docena de películas, ha trabajado en películas para televisión, programas, videos musicales e incluso apareció en algunos comerciales.

Sobre la vida personal de Jascha Washington, en agosto de 2013 le dio la bienvenida a su primera hija, en marzo de 2015 nació su segundo hijo, un niño. Y, n enero de 2017 nació su tercer hijo, un niño también.