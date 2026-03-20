¡Arrasó en Netflix! La película de Saoirse Ronan nominada a 5 premios Oscar y ganadora de 2 Globos de Oro

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La crítica internacional ha sido unánime en sus elogios hacia el guion y las actuaciones. A. O. Scott, de The New York Times, afirmó que "'Lady Bird' es la perfección en la gran pantalla. Si prestas la atención adecuada, seguramente te encante".

Netflix: de qué trata la película Lady Bird

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Lady Bird versa: "Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país".

Christine (Saoirse Ronan), que se hace llamar "Lady Bird", es una adolescente de Sacramento en su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, trata de ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre.

Netflix: tráiler de la película Lady Bird

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Reparto de Lady Bird, película de Netflix

Saoirse Ronan

Laurie Metcalf

Laurie Metcalf

Tracy Letts

Lucas Hedges

Timothée Chalamet

Beanie Feldstein

Lois Smith

Stephen McKinley Henderson

Odeya Rush

Jordan Rodrigues

Dónde ver la película Lady Bird, según la zona geográfica