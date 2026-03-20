El 18 de marzo de 2026, la plataforma de Netflix sumó a su catálogo de series y películas una aclamada ópera prima de Greta Gerwig. Protagonizada por Saoirse Ronan, este drama es un retrato honesto sobre la madurez y la relación madre e hija en Sacramento.
¡Arrasó en Netflix! La película de Saoirse Ronan nominada a 5 premios Oscar y ganadora de 2 Globos de Oro
Netflix renueva su catálogo de series y películas con este drama adolescente. Está protagonizada por Saoirse Ronan, fue nominada al Oscar y ganó 2 Globos de Oro
Se trata de la película Lady Bird, que según Todd McCarthy de The Hollywood Reporter, es "un primer vuelo en solitario estelar, una obra picantona y agradable" que no podés dejar pasar.
Pero la película no se quedó ahí, sino que también impactó en la industria del cine. Fue nominada a 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Dirección y Guion. Además, se consagró como ganadora de 2 Globos de Oro a Mejor Película (Comedia o Musical) y Mejor Actriz Principal para Saoirse Ronan.
La crítica internacional ha sido unánime en sus elogios hacia el guion y las actuaciones. A. O. Scott, de The New York Times, afirmó que "'Lady Bird' es la perfección en la gran pantalla. Si prestas la atención adecuada, seguramente te encante".
Netflix: de qué trata la película Lady Bird
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Lady Bird versa: "Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país".
Christine (Saoirse Ronan), que se hace llamar "Lady Bird", es una adolescente de Sacramento en su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, trata de ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre.
Netflix: tráiler de la película Lady Bird
Reparto de Lady Bird, película de Netflix
- Saoirse Ronan
- Laurie Metcalf
- Laurie Metcalf
- Tracy Letts
- Lucas Hedges
- Timothée Chalamet
- Beanie Feldstein
- Lois Smith
- Stephen McKinley Henderson
- Odeya Rush
- Jordan Rodrigues
Dónde ver la película Lady Bird, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Lady Bird se puede ver en Netflix, Prime Video, Movistar TV y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Lady Bird se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película Lady Bird se puede ver en Netflix.