En medio de esta misión, McMahon se ve inmersa en el mundo del tráfico de armas, lo que la lleva hasta América Central y la convierte en implicada en un caso del que intentaba destapar.

Movida por un sentimiento de culpa, una veterana periodista de Washington (Anne Hathaway) acepta un encargo de su padre (Willem Dafoe).

Y así, sin pretenderlo, se convierte en una traficante de armas para una agencia gubernamental encubierta y acaba implicada en la trama que ella misma intentaba destapar

Netflix: de qué se trata la película El último deseo

Basada en la novela homónima (The Last Thing He Wanted) escrita por la periodista estadounidense Joan Didion, la adaptación cinematográfica bajo la dirección de Dee Rees, narra la historia de Elena McMahon, una periodista que deja atrás su cobertura sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1984, para cuidar a su padre enfermo.

deseo.jpg Excelente película. Anne Hathaway es la gran protagonista de El último deseo.

Netflix: protagonistas de la película El último deseo

Anne Hathaway

Ben Affleck

Rosie Perez

Edi Gathegi

Mel Rodriguez

Toby Jones

Trailer de El último deseo

Embed - Su último deseo | Tráiler oficial | La nueva película de Anne Hathaway y Ben Affleck | Netflix

