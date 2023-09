Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "A millones de kilómetros"?

"La historia del trayecto de José Hernández, ingeniero de la NASA, y su familia de campesinos migrantes. Iniciando en Michoacán, pasando por San Joaquin Valley y llegando a más de 300 kilómetros sobre la Tierra en la Estación Espacial Internacional", indica la sinopsis de esta película.

Amazon Prime Video A millones de kilometros poster.jpg Póster "A millones de kilómetros", la película disponible en Amazon Prime Video.

Esta historia emociona a muchos, ya que retrata la historia de cómo este hijo de agricultores de Michoacán se convirtió en el tercer latino de la historia en viajar al espacio, algo que muchos pueden considerar imposible o con pocas probabilidades.

"Esta es una historia de la que no te puedes escapar, hay tantas cosas que se dicen a partir de ella, sobre lo que está bien con el mundo, sobre lo que debería ser el mundo, que para mí no había otra que hacerla y de la mejor manera", aseguró la directora mexicana Alejandra Márquez Abella.

Además Abella asegura que esta película es muy importante para ella ya que está realizada (en su mayor parte) en inglés, y esto le permitió dar un salto en la industria estadounidense.

"Fue algo muy bonito, participamos no sólo durante la filmación sino en el desarrollo del guion; Alejandra nos visitó en mi casa y tomó nota de cómo es mi familia, mis padres y todo, y luego ver todo eso en la pantalla pues es bastante increíble. Uno no lo cree, jamás pensé que mi vida iba a ser tan interesante que merecía una película. No crecí queriendo ser eso, no me lo imaginaba, pero cosas raras pasan en la vida y aquí estamos, disfrutando y esperando que inspire a millones", aseguró el propio Hernández cuando le consultaron sobre qué sentía al ver su vida plasmada en una película.