¿De qué trata la serie "Senderos Peligrosos", la serie de Amazon Prime Video?

"La serie cuenta la historia de una pareja británica Liv (Jenna Coleman) y Will (Oliver Jackson-Cohen) quienes parecen tenerlo todo. Un matrimonio sólido. Una glamourosa nueva vida en Nueva York. Un futuro dorado delante de ellos. Hasta que Liv se entera del amorío a sus espaldas. El corazón roto rápidamente es seguido por una emoción: la furia", indica su sinopsis oficial.

Amazon Prime Video Senderos peligrosos 2.jpg Oliver Jackson-Cohen, protagonista de la serie "Senderos Peligrosos" de Amazon Prime Video.

Un dato que no se debe pasar por alto es que la música de apertura de la serie "Senderos Peligrosos" es la canción "Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)" de Taylor Swift.

La protagonista de "Senderos Peligrosos", Jenna Coleman describió la serie como "...un oscuro y retorcido thriller explorando un matrimonio que no funcionó, que cambia a un juego psicológico de ajedrez de gato y ratón, entre un esposo y su esposa. Un drama sobre la codependencia y la libertad. Límites y líneas muy tenues. Venganza y cordura, o la falta de ella. Finalmente la historia de Liv es una historia de supervivencia – se convierte en una historia muy primitiva, visceral y femenina de apreciarse a sí misma”. (Vale aclarar que esta entrevista fue realizada antes de las huelgas de WGA y SAG-AFTRA).

Amazon Prime Video Senderos peligrosos 3.jpg Jenna Coleman y Oliver Jackson-Cohen, los protagonistas de "Senderos Peligrosos" de Amazon Prime Video.

Por su parte Oliver Jackson-Cohen habló de su experiencia durante la producción, "Tuvimos mucha suerte de filmar en algunas locaciones increíbles. Estar rodeados de las montañas en Whistley, de pie en medio del desierto del Gran Cañón o el sentimiento abrumador de Las Vegas en la noche, ayudaron a crear una atmósfera poderosa mientras filmábamos". (Esta entrevista a Jackson-Cohen también se realizó antes de las huelgas de WGA y SAG-AFTRA).

Además de Coleman y Jackson-Cohen, también forman parte de "Senderos Peligrosos" Ashley Benson y Eric Balfour.

