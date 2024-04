A sus 79 años, así se ve hoy Tom Selleck, quien hizo de Richard el novio de Mónica en Friends

Friends (1).jpg Courteney Cox y Tom Selleck en la sitcom "Friends".

¿Cómo se ve hoy el actor Tom Selleck, quien interpretó a Robert en 'Friends'?

El actor Tom Selleck tiene actualmente 79 años y se volvió noticia luego se convertirse en la portada del mes de abril de la prestigiosa revista People. Si bien muchos millenials lo recuerdan por su participación en 'Friends', Selleck es un prestigioso actor de Hollywood.

Selleck ha ganado premios como el Globo de Oro y el Emmy, y su papel más importante fue en la serie de televisión 'Blue Blood'. También trabajó en producciones como 'The Seven Minutes', 'The Rockford Files', 'Magnum P.I', entre otros.

El actor había sido elegido para interpretar a Indiana Jones, pero los productores de 'Magnum P.I' no lo dejaron, por lo que el papel quedó en manos e Harrison Ford.

Tom Selleck.jpg Tom Selleck en la actualidad.

Protagonizó éxitos como 'Concrete Cowboy', 'Runaway', la recordada 'Tres hombres y un bebé', An Innocent Man', entre otas producciones.

En cuanto a su vida privada, Tom Selleck se casó con Jacqueline Ray en 1972, pero se divorciaron en 1980. Luego se casó con Jillie Mack en 1987. A lo largo de las décadas, Selleck optó por llevar adelante una vida de bajo perfil y llegó a alejarse de los flashes y las alfombras rojas para dedicarse a otra de sus pasiones: la agricultura.