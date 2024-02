A sus 59 años, así se ve hoy Elle Macpherson, Janine en Friends

Friends - Joey's new roommate Janine || iconic comedy || Joey's best || best of friends

¿Cómo luce hoy la supermodelo Elle Macpherson?

Macpherson recibió el apodo de "el cuerpo" cuando comenzó a trabajar como modelo, ya que para muchos ella contaba con las medidas perfectas que tenía que tener una mujer. Es considerada junto con Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer y Naomi Campbell como una de las grandes supermodelos de los años 80 y 90.

Llegó a posar para las revistas ELLE, Sports Illustrated, TIME, entre otras.

Además, Macpherson es dueña de una exitosa marca de lencería llamada "Elle Macpherson Intimates", cuyos productos son fabricados por la empresa neozelandesa Bendon.

Elle Macpherson.jpg Así se ve hoy la supermodelo australiana Elle Macpherson.

Además de "Friends", Macpherson también apareció en la película "Alice" de Woody Allen o en "Sirenas" junto a Hugh Grant.

En 1997 hizo de la novia de Bruce Wayne en la fallida (y odiada por muchos) "Batman y Robin" de Joel Schumacher.

En cuanto a su vida privada, Elle Macpherson salió con el cantante Billy Joel en los años 80. Joel afirmó que las canciones "This Night" y "And So It Goes" están basadas en su relación.

En 1984 conoció al fotógrafo francés Gilles Bensimon durante una sesión para la revista Elle. Se casaron en mayo de 1986 y se divorciaron tres años más tarde.

Luego Macpherson se comprometió con el financiero suizo Arpad Arkie Busson en el 2002, después de seis años de noviazgo. Tuvieron dos hijos, Arpad Flynn y Aurelius Cy Andre, pero se separaron en julio del 2005.