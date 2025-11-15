A sus 67 años, así se ve hoy Steve Guttenberg, actor de "Tres hombres y un bebé"

Comenzó su carrera como actor en diversas obras de teatro de Broadway y en el West End de Londres. También apareció en diversos programas de televisión como "Miracle on Ice", "Something for Joey" o "To Race the Wind".

Steve Guttenberg Antes y después del actor Steve Guttenberg.

Incluso Guttenberg apareció en la controvertida película sobre el holocausto nuclear "The Day After" (estrenada 1983), que en la actualidad sigue siendo la película hecha para la televisión más valorada en la historia.

También fue protagonista junto a las gemelas Olsen de la película "It takes Two". Tuvo un rol en la segunda temporada de la serie "Veronica Mars" donde hizo de Woody Goodman, un rico hombre de negocios y líder de una comunidad. En 2008 participó en el programa televisivo "Dancing with the Stars".

Uno de sus últimos trabajos fue en la película "Rifkin's Festival" del icónico director Woody Allen, la cual se estrenó en 2020.