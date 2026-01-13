A sus 59 años, así se ve hoy la actriz Julianna Margulies de E.R Emergencias

Se volvió conocida a nivel mundial en 1994 gracias a la serie "E.R Emergencias", donde hizo de la enfermera Carol Hathaway. Gracias a este rol, estuvo nominada a varios premios. En un principio, ella fue contratada para aparecer solo en el piloto de esta serie, pero los productores la amaron y decidieron crearle un personaje fijo.

Además, tiene el récord en ganar más veces el Screen Actors Guild Awards y ha sido nominada en 19 ocasiones, lo que es también un récord en estos premios.

También apareció en "Barco fantasma" con Pierce Brosnan, "The Mist of Avalon" y "Scrubs". Otro de sus roles más importantes es el de Alicia Florrick en la serie "The Good Wife", y actualmente interpreta a Laura Peterson en la serie "The Morning Show".

Julianna Margulies hoy Así se ve hoy la actriz Julianna Margulies, protagonista de E.R Emergencias.

En cuanto a su vida personal, se casó con el abogado Keith Lieberthal en 2007, en Lenox, Massachusetts. Tienen un hijo, Kieran Lindsay Lieberthal, nacido el 17 de enero de 2008.