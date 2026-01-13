Inicio Series y películas E.R Emergencias
E.R Emergencias

A sus 59 años, así se ve hoy la actriz Julianna Margulies de E.R Emergencias

Julianna Mergulies fue una de las protagonistas de la serie E.R Emergencias, y muchos aún la recuerdan por el personaje de Carol Hathaway

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Te acordás de la actriz Julianna Margulies, protagonista de E.R Emergencias?

¿Te acordás de la actriz Julianna Margulies, protagonista de E.R Emergencias?

La serie E.R Emergencias es una de las producciones más exitosas de la historia de la televisión. La misma estuvo al aire durante 15 temporadas y muchos de sus protagonistas saltaron a la fama como ocurrió con George Clooney o Noah Wyle.

Una de las actrices que formó parte de esta producción fue Julianna Marguiles, quien interpretó a a recordada enfermera Carol Hathaway. Allí ella hacía pareja con Clooney y gracias a este rol pudo ganar un premio Emmy.

ER Emergencias
George Clooney y Julianna Marguiles en la serie de televisi&oacute;n E.R Emergencias.&nbsp;

George Clooney y Julianna Marguiles en la serie de televisión E.R Emergencias.

¿Cómo se ve hoy la actriz Julianna Marguiles?

Margulies nació en Nueva York en 1966 y se licenció en el Sarah Lawrence College. Su primer papel como actriz lo consiguió en la película "Out of Justice" donde hizo de una prostituta y trabajó con Steven Seagal.

Se volvió conocida a nivel mundial en 1994 gracias a la serie "E.R Emergencias", donde hizo de la enfermera Carol Hathaway. Gracias a este rol, estuvo nominada a varios premios. En un principio, ella fue contratada para aparecer solo en el piloto de esta serie, pero los productores la amaron y decidieron crearle un personaje fijo.

Además, tiene el récord en ganar más veces el Screen Actors Guild Awards y ha sido nominada en 19 ocasiones, lo que es también un récord en estos premios.

También apareció en "Barco fantasma" con Pierce Brosnan, "The Mist of Avalon" y "Scrubs". Otro de sus roles más importantes es el de Alicia Florrick en la serie "The Good Wife", y actualmente interpreta a Laura Peterson en la serie "The Morning Show".

Julianna Margulies hoy
As&iacute; se ve hoy la actriz Julianna Margulies, protagonista de E.R Emergencias.&nbsp;

Así se ve hoy la actriz Julianna Margulies, protagonista de E.R Emergencias.

En cuanto a su vida personal, se casó con el abogado Keith Lieberthal en 2007, en Lenox, Massachusetts. Tienen un hijo, Kieran Lindsay Lieberthal, nacido el 17 de enero de 2008.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar