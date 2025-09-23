Embed - Wild Things: I'm Scared Too (HD CLIP)

En 1999 fue elegida para interpretar a la "Chica Bond" en la película The World is Not Enough, pero lamentablemente su actuación fue criticada por los expertos, quienes señalaron que su papel no era creíble, ya que debía interpretar a una científica pero ni su atuendo ni su actitud encajaban con ello.

Su vida y carrera se volvieron mediáticas cuando se casó en 2002 con el actor Charlie Sheen, pero la pareja pidió el divorcio en marzo de 2005. Ambos formaron parte de varios trabajos y proyectos como la serie Two and a Half Men, o las películas Good Advice y Scary Movie 3, donde interpretaron a un matrimonio en el cual ella resultaba atropellada por un coche.

Junto a Sheen, Denise tiene 2 hijas llamadas Samantha y Lola Rose. Además, la actriz adoptó a una niña cuando ya estaba separada del actor.

Richards se animó a mostrar su vida privada en un reality show titulado Denise Richards: It's Complicated, la cual seguía su vida con sus hijas, pero fue cancelada tras dos temporadas por malas reseñas.

Recientemente la actriz formó parte del documental de Netflix sobre Charlie Sheen titulado AKA Charlie Sheen, y allí Richards confirmó que muchos de los problemas de pareja que tuvo con el actor ocurrieron debido a los problemas de drogas que el protagonista de Two and a Half Men enfrentó a lo largo de su vida.