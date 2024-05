A sus 49 años, así se ve hoy el actor que hizo de Carter Verone, a más de 20 años de Rápido y Furioso 2

Embed - 2 Fast 2 Furious: Get on the boat

¿De qué trata la película 'Más rápido, más furioso'?

"El expolicía Brian O'Conner recluta a Roman Pearce, un amigo de la infancia, y juntos regresan al mundo de las carreras para transportar dinero sucio del turbio comerciante de importaciones y exportaciones Carter Verone, cuyo negocio tiene sede en Miami. Se tata de una oportunidad para trabajar con la agente encubierta Mónica Clemente y derribar el imperio de Verone", es la sinopsis de esta película que estrenó en 2003.

¿Cómo se ve hoy el actor Cole Hauser?

El actor Cole Hauser tiene actualmente 49 años y es uno de los protagonistas de la serie éxito de Paramount 'Yellowstone'. Allí interpreta a Rip Wheeler, uno de los personajes más queridos de la serie que protagoniza Kevin Costner.

Hauser comenzó a trabajar como actor en 1992 en la película 'School Ties', donde trabajó junto a Brendan Fraser, Chris O'Donnell y Matt Damon. Sin lugar a dudas, su rol de Carter Verone en 'Más rápido, más furioso' y William J. Johns en 'Pitch Black'.

También ha trabajado en películas como 'Tigerland' y 'The Cav'e; y protagonizó junto a Bruce Willis 'Tears of the Sun', 'Hart's War' y 'A Good Day to Die Hard'.

En cuanto a su vida privada, Cole Hauser estuvo casado con la exactriz y fotógrafa Cynthia Daniel. Hauser y Daniel tienen tres hijos en común: Ryland Hauser, nacida en septiembre de 2004, y Colt Daniel Hauser, nacido el 12 de junio de 2008, y Steely Rose en el 2013.