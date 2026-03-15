Premios Oscar 2026: horario y dónde ver los galardones más importantes del cine

La ceremonia oficial de los premios Oscar 2026 podrá verse en América Latina a través de HBO Max, que permitirá seguir el evento en tiempo real. Quienes se encuentran en Estados Unidos podrán seguir la cobertura en el canal ABC y, por primera vez, en la plataforma Hulu, lo que amplía el acceso internacional a la premiación.

Embed - The Academy on Instagram: "Meet your final slate of presenters for the 98th #Oscars. The biggest moments are still to come — tune in LIVE Sunday, March 15, at 7e/4p on ABC and Hulu to see it all unfold. #OnlyAtTheOscars" View this post on Instagram

Horarios

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 16:00

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 17:00

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 18:00

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 19:00

Premios Oscar 2026: ¿Quiénes son los principales nominados?

En la categoría de Mejor Dirección, sobresalen Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme) y Ryan Coogler (Pecadores). Para Mejor Actor Protagonista, los nominados incluyen a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) y Michael B. Jordan (Sinners).

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Entre las actrices, destacan Jesse Buckley (Hamnet) y Emma Stone (Bugonia). La lista de nominados en la categoría de Mejor Película abarca además títulos como F1, El agente secreto, Sueños de trenes, One Battle After Another, Hamnet, Bugonia, Frankenstein, Sentimental Value, Marty Supreme y Sinners.