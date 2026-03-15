Las estrellas más reconocidas del cine internacional y de Hollywood hoy llegarán al Dolby Theatre de Los Ángeles para poder vivir la 98ª edición de los premios Oscar. Conan O’Brien será nuevamente el conductor de la gala y sin dudas se espera que el mundo pueda seguir esta ceremonia a través de internet y de la televisión.
Premios Oscar 2026: horario y dónde ver los galardones más importantes del cine
Entre las principales candidatas a Mejor Película figuran Sinners, Hamnet, Marty Supreme y One Battle After Another, que destacan por sus múltiples nominaciones.
O'Brien, con su característico humor aseguró: "La única razón por la que voy a presentar los Oscar es porque quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso".
Premios Oscar 2026: ¿dónde podrán verse?
El pre-show, conducido por la creadora de contenido Amelia Dimoldenberg, y dará inicio 90 minutos antes de la gala y podrá seguirse en ABC News Live.
La ceremonia oficial de los premios Oscar 2026 podrá verse en América Latina a través de HBO Max, que permitirá seguir el evento en tiempo real. Quienes se encuentran en Estados Unidos podrán seguir la cobertura en el canal ABC y, por primera vez, en la plataforma Hulu, lo que amplía el acceso internacional a la premiación.
Horarios
- México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 16:00
- Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 17:00
- Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 18:00
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 19:00
Premios Oscar 2026: ¿Quiénes son los principales nominados?
En la categoría de Mejor Dirección, sobresalen Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme) y Ryan Coogler (Pecadores). Para Mejor Actor Protagonista, los nominados incluyen a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) y Michael B. Jordan (Sinners).
Entre las actrices, destacan Jesse Buckley (Hamnet) y Emma Stone (Bugonia). La lista de nominados en la categoría de Mejor Película abarca además títulos como F1, El agente secreto, Sueños de trenes, One Battle After Another, Hamnet, Bugonia, Frankenstein, Sentimental Value, Marty Supreme y Sinners.