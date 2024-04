Con 40 años, así se ve hoy Nathalie Kelley de Rapido y Furioso: reto Tokio, a 18 años de su estreno

Embed - Rápidos y Furiosos: Reto Tokio | Bienvenidos a Tokio

Sinopsis "Rápido y Furioso: reto Tokio"

"Sean Boswell siempre se ha sentido como un intruso, pero él se define a sí mismo a través de sus victorias como corredor callejero de autos. Su pasatiempo lo vuelve impopular con las autoridades, así que se va a vivir con su padre a Japón. Una vez allá, y aún más enajenado, Sean descubre un nuevo deporte emocionante, pero peligroso. Las apuestas son muy altas cuando Sean se enfrenta al campeón local y se enamora de su novia", es la sinopsis de esta película que estrenó en 2006.

¿Cómo luce hoy la actriz Nathalie Kelley?

Nathalie Kelley tiene actualmente 40 años y sigue trabajando como actriz. Ella nació en Perú, pero se fue a vivir a Australia a los 2 años de edad, hija de madre peruana y padre argentino.

Su carrera inició en la serie "Mermaid", un spin off de "Embrujadas", pero su gran salto a la fama fue con la película de "Rápido y Furioso".

Dos años más tarde, protagonizó "Loaded" junto a Jesse Metcalfe y Corey Large. También fue la protagonista del videoclip de la canción "Just The Way You Are" de Bruno Mars.

Nathalie Kelley.jpg Nathalie Kelley en la actualidad.

En 2015 retomó su papel de Neela en la película "Rápidos y Furiosos 7". Además formó parte de la serie "The Vampire Diaries", interpretando a una sirena llamada Sybil.

En 2017 interpretó a Cristal en la serie "Dynasty", y en 2020 protagonizó la serie de Netflix "The Baker and the Beauty".