¿De qué trata "+Rápido +Furioso"?

"El expolicía Brian O'Conner (interpretado por Paul Walker) recluta a Roman Pearce, un amigo de la infancia, y juntos regresan al mundo de las carreras para transportar dinero sucio del turbio comerciante de importaciones y exportaciones Carter Verone, cuyo negocio tiene sede en Miami. Se tata de una oportunidad para trabajar con la agente encubierta Mónica Clemente y derribar el imperio de Verone", es la sinopsis oficial de esta película que contó con la dirección de John Singleton.

¿Qué fue de la vida de Devon Aoki?

Pocas personas saben que Devon es hermana del DJ y productor musical Steve Aoki. La actriz nació en Nueva York en 1982 y a los 13 años comenzó a trabajar como modelo. Llegó a colaborar con marcas como Lancôme, Chanel y Versace.

Además protagonizó varios videos musicales (como en "Act a Fool" de Ludacris), pero su primer papel importante en el mundo de la actuación llegó con "+Rápido +Furioso" en 2001. Devon no sabía conducir cuando obtuvo el papel en esta producción, por lo que tuvo que aprender a conducir durante el rodaje.

Otras películas en las que ha tenido papeles relevantes son "D.E.B.S". y "Sin City". Incluso fue convocada para aparecer en "Sin City: A Dame to Kill For", pero no pudo hacerlo ya que quedó embarazada de su segundo hijo.

Devon Aoki (2).jpg Devon Aoki en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, Devon Aoki tiene actualmente 41 años y está casada con James Bailey, con quien tiene 4 hijos.