A casi 17 años, así luce el actor Milo Ventimiglia que interpretó a Rocky Balboa Jr.

Asi-luce-Milo-Ventimiglia-de-Rocky-Balboa2.jpg Milo Ventimiglia asistió al Modena High School en Orange, California donde luchó, actuó en producciones dramáticas y ocupó el cargo de presidente en gobierno estudiantil y se graduó en 1995.

Anhelando recuperar parte de la gloria de sus días dorados, Rocky planea regresar a los cuadriláteros para pelear en combates locales de poca importancia. Todo eso cambia cuando Rocky acepta el reto de pelear contra el campeón mundial de peso pesado, Mason 'the Line' Dixon.

Así luce Milo Ventimiglia, actor de "Rocky Balboa"

El actor estadounidense Milo Anthony Ventimiglia, más conocido como Milo Ventimiglia, tiene 46 años y nació el 8 de julio de 1977 en Anaheim, California.

Uno de sus papales principales fue hijo de Rocky Balboa, Rocky Jr., en la sexta entrega de la franquicia, Rocky Balboa (2006), papel que repitió en Creed II (2018).

Asi-luce-Milo-Ventimiglia-de-Rocky-Balboa3.jpg A los dieciocho años de edad, Milo Ventimiglia estudió en el American Conservatory Theater para su programa de verano. Luego estudió teatro en la Universidad de California en Los Ángeles.

Tras una serie de apariciones en series de televisión y películas independientes, se ganaría el reconocimiento internacional en papeles como el de Jess Mariano en la serie de televisión Gilmore Girls, que se emitió entre 2000 y 2007, luego al interpretar a Peter Petrelli en Heroes de 2006 a 2010 y posteriormente al interpretar a Jack Pearson, en la serie This Is Us de la NBC, de 2016 a 2022.

Milo Ventimiglia es hijo de Carol y Peter Ventimiglia, un veterano de Vietnam. Su padre es de origen siciliano y su madre es de ascendencia inglesa y escocesa. El más joven de tres hijos, tiene dos hermanas mayores, Leslie y Laurel.