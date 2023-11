A 38 años de "Ana de las tejas verdes", así se ve hoy Megan Follows

Anne of Green Gables- Official Trailer

Estas películas contaron con el protagónico de la actriz Megan Follows, quien rápidamente se volvió una de las actrices más exitosas de la época, e incluso este trabajo le abrió las puertas a muchos trabajos.

¿Cómo luce hoy la actriz Megan Follows?

Además de haber protagonizado la película "Ana de las tejas verdes", Megan Follows también es recordada por su papel de Catherine de Médici, en la famosa serie histórica "Reign" (2013-2017).

También ha trabajado en producciones como "Murder, She Wrote", "Big Wolf", "The X-Files", "Law & Order", "Lie to Me", entre muchas otras.

En 2020 dirigió su primera película, "Maternal", en la que además interpreta a Claire, la madre de la protagonista, Charlie McLeod. Un dato curioso sobre esta película es que trabajó junto a la actriz Amybeth McNulthy, quien también interpretó al papel de Ana Shirley en la versión de Netflix de "Ana de las tejas verdes".

En cuanto a su vida personal, Follows se casó el 27 de abril de 1991 con el fotógrafo Christopher "Chris" Porter quien conoció en el set de la película Deep Sleep, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija Lyla Ann Porter en 1991 y a su hijo Russell Porter en 1994. Lamentablemente la pareja se divorció en 1994, pero mantienen una excelente relación.