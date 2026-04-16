Protagonizó Game of Thrones y terminó siendo víctima de una secta: la historia de Hannah Murray

Esta “secta del bienestar" era básicamente un sitio de culto dedicado a someter a sus miembros a una autoexigencia desmesurada con el propósito de lograr un físico canónico. Sectas como esta, que fomentan el llamado "bienestar tóxico", provocan en sus integrantes trastornos alimenticios o los inclinan hacia la vigorexia, así como alimentan sus inseguridades físicas, especialmente en casos de dismorfia corporal.

A cambio, los gurús que integran esta secta se lucran con el sufrimiento de sus subalternos, e incluso intentan incapacitarlos para que no abandonen este grupo. En el caso de Hannah Murray, su círculo familiar, alertado por su comportamiento, la internó a la fuerza en un psiquiátrico. Esto la salvó y la alejó para siempre del "culto del bienestar".

Embed - PenguinSnug on Instagram: "The Make-Believe. From the actor known for Skins and Games of Thrones, this is a deeply intimate, shockingly honest memoir about acting, fame, mental illness and the struggle to leave a cult-like organisation whose belief in magic shattered Hannah Murray's reality. 'Extraordinary, propulsive, immersive ... like nothing I have ever read before' DOLLY ALDERTON I promise that you will be handselling this book to customers as soon as you've dipped into the first pages of it. It is extraordinary." View this post on Instagram

Una vez que logró "volver a su vida normal", Hannah estudió un grado universitario de Filología en la universidad de Cambridge, y esto la ha mantenido desvinculada de la industria de Hollywood durante varios años.