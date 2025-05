A 36 años del estreno de Querida encogí a los niños, así se ve hoy los actores Robert Oliveri y Amy O'Neill

Embed - QUERIDA ENCOGI A LOS NIÑOS (1989)

¿Cómo se ven hoy los actores Robert Oliveri y Amy O’Neill?

En el caso de Robert Oliveri, el actor comenzó su carrera en Hollywood en las series de televisión Friday the 13th: The Series y Monsters.

Luego le llegó su gran oportunidad junto a Rick Moranis, Amy O'Neill y Marcia Strassman en el éxito "Querida, encogí a los niños", y su secuela.

Su única otra actuación notable en toda su carrera fue en una película fue en "El joven manos de tijera" (1990) como Kevin Boggs el Hermano de Kim y eventualmente amigo de Edward.

Al igual que su coestrella de "Querida, encogí a los niños", Amy O'Neill, Oliveri dejó la actuación tempranamente y no ha aparecido en ningún otro proyecto desde entonces, e incluso muchos productores le han pedido que vuelva al cine, pero ella se niega.

Querida encogi a los niños.jpg Robert Oliveri y Amy O'Neill en la actualidad.

Por otro lado, Amy O’Neill realizó apariciones en varias comedias para televisión y se puso en la piel de Molly Stark en The Young and the Restless en 1986. Luego fue elegida para protagonizar "Querida, encogí a los niños" y recibió una nominación a los Premios Young Artist.

Repitió su papel de Amy en la secuela de 1992 "Querida, agrandé al niño", y acto seguido interpretó a Lisa Barnes en el seriado "Where's Rodney?". A mediados de la década de 1990 se retiró de la actuación.