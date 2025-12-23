A 31 años de Santa Cláusula, así se ve hoy el actor Eric Lloyd, quien hizo de Charlie Calvin

Embed - The Santa Clause (1994) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

¿Cómo se ve hoy el actor Eric Lloyd, protagonista de "Santa Cláusula"?

El actor Eric Lloyd tiene actualmente 39 años, y se hizo conocido en los años 90 pora aparecer en "Santa Cláusula" y en la serie "Jesse", donde hizo de Little John. Eric es primo de la también actriz Alyssa Milano, y su hermana, Emily Ann Lloyd también se dedica a la actuación.

En 2005 ingresó en la Universidad Chapman, y además fue el cantante líder de la banda Conflict Conveyed thru Audio. Otros de sus proyectos fueron "Batman y Robin", "Dunston Checks In" y "My Giant". También puso la voz de Blanky en "The Brave Little Toaster To The Rescue" y "The Brave Little Toaster Goes To Mars".

El actor volvió a interpretar a Charlie en "Santa Cláusula 2" (2002) y "Santa Cláusula 3" (2006). En 2022, Eric volvió a trabajar con Tim Allen en la serie de Disney "Santa Cláusula: un nuevo Santa", la cual se puede ver en Disney Plus y tiene un total de 12 episodios repartidos en 2 temporadas.