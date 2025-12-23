En 1994 se estrenó la película navideña "Santa Cláusula", la cual fue dirigida por John Pasquin y protagonizada Tim Allen. "Un publicista sustituye al hombre barbado y barrigón después de que se cae por el tejado de su casa en la víspera de Navidad", es la sinopsis de esta producción.
A 31 años de Santa Cláusula, así se ve hoy el actor Eric Lloyd, quien hizo de Charlie Calvin
Otro de los protagonistas de "Santa Cláusula" es Eric Lloyd, quien hizo del pequeño Charlie Calvin. El actor recientemente se volvió viral en las redes sociales, ya que le hicieron una entrevista y le consultaron sobre qué recuerdos guarda de haber filmado esta película navideña.
En dicha entrevista, Lloyd dijo que no le gustaba mucho dar entrevistas cuando era pequeño, y que además todos siempre le dicen que entre él y Tim Allen había mucha química.
El actor Eric Lloyd tiene actualmente 39 años, y se hizo conocido en los años 90 pora aparecer en "Santa Cláusula" y en la serie "Jesse", donde hizo de Little John. Eric es primo de la también actriz Alyssa Milano, y su hermana, Emily Ann Lloyd también se dedica a la actuación.
En 2005 ingresó en la Universidad Chapman, y además fue el cantante líder de la banda Conflict Conveyed thru Audio. Otros de sus proyectos fueron "Batman y Robin", "Dunston Checks In" y "My Giant". También puso la voz de Blanky en "The Brave Little Toaster To The Rescue" y "The Brave Little Toaster Goes To Mars".
El actor volvió a interpretar a Charlie en "Santa Cláusula 2" (2002) y "Santa Cláusula 3" (2006). En 2022, Eric volvió a trabajar con Tim Allen en la serie de Disney "Santa Cláusula: un nuevo Santa", la cual se puede ver en Disney Plus y tiene un total de 12 episodios repartidos en 2 temporadas.