A 30 años del estreno de Los Expedientes Secretos X, así se ven hoy sus protagonistas

"Agentes especiales del FBI son asignados a un grupo separado que está a cargo de investigaciones únicas de casos inexplicables conocidos como "Los Expedientes Secretos X" o "Los Archivos Secretos X". Aunque el gobierno está convencido de que los reportes extraños son totalmente falsos, el teórico en conspiraciones, Fox Mulder y la detective realista Dana Scully, están determinados durante toda la serie a probar la "verdad de lo que sucede" y no descansarán hasta develar los fenómenos inexplicables", indica la sinopsis de esta serie de televisión.

En el caso de Gillian Anderson, la actriz viene interpretando a la terapeuta sexual Jean Milburn en la comedia dramática de Netflix "Sex Education" y la primera ministra británica Margaret Thatcher en la cuarta temporada de la serie dramática de Netflix "The Crown".

Gillian Anderson.jpg Así luce en la actualidad la actriz Gillian Anderson.

En cuando a los premios, Anderson ganado dos premios Primetime Emmy, dos Premios Globo de Oro, cuatro Premios del Sindicato de Actores y un Critics Choice Award.

Tras participar en "Expedientes X", Duchovny luego protagonizó la serie "Californication". En cuanto a su vida privada, David contrajo matrimonio el 6 de mayo de 1997 con la actriz Téa Leoni, que también apareció en la serie "Expedientes X", en el episodio "Hollywood A.D". Lamentablemente en 2014 se separaron, tras varios años de matrimonio y dos hijos en común.

Por otro lado, está David Duchovny, quien próximamente estrenará una película con Meg Ryan llamada "What Happens Later".

David Duchovny.jpg Así luce en la actualidad el actor y cantante David Duchovny.

Además de la serie "Expedientes X", Anderson y Duchovny también protagonizaron las películas "The X-Files: Fight the Future" y "Files: I Want to Believe".