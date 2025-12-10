A 20 años del estreno de "Las crónicas de Narnia", así se ve hoy el elenco protagónico

Embed - The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe Trailer | Movieclips Classic Trailers

¿Cómo se ve hoy el elenco de "Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero"?

A pesar de que han pasado 20 años del estreno de la primera entrega de "Las crónicas de Narnia", y de que ahora Netflix está preparando una serie sobre esta historia, los fanáticos de los hermanos Pevensie y de Aslan todavía recuerdan con mucho cariño las películas dirigidas por Andrew Adamson.

La encargada de mostrar cómo se encuentra el elenco (y su director) en la actualidad fue la actriz Georgie Henley, quien mostró el antes y el después en su cuenta de Instagram.

Embed - Georgie Henley on Instagram: "20 years!!!!!! we had to recreate this photo in August when Andrew was in London. I don’t really have the words except thank you Andrew for creating real life magic and letting us be a part of it, and thank you everyone who loves the film as much as we loved making it. I’ll post some more pictures soon of our Narnia family, how beyond lucky we are!!" View this post on Instagram

"¡¡¡20 años!!! Tuvimos que recrear esta foto en agosto, cuando Andrew estaba en Londres. No tengo palabras para agradecerte, Andrew, por crear magia real y dejarnos ser parte de ella, y gracias a todos los que aman la película tanto como nosotros disfrutamos haciéndola. Pronto publicaré más fotos de nuestra familia de Narnia. ¡Qué suerte tenemos!", escribió Henley en Instagram.

De los 4 protagonistas, el único que dejó de dedicarse de lleno a la actuación es Skandar Keynes, cuyo último trabajo conocido fue "Las crónicas de Narnia: el viajero del Alba" en 2010. El resto del elenco siguió actuando, aunque nunca volvieron a cosechar el mismo éxito que consiguieron con las películas de Narnia.