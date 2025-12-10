La saga de libros "Las crónicas de Narnia" de C.S. Lewis es una de las más vendidas en el mundo, y a comienzos de los años 2000 dio origen a una serie de películas que revolucionó la industria.
A 20 años del estreno de "Las crónicas de Narnia", así se ve hoy el elenco protagónico
La película "Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero" se estrenó en 2005 y todavía es recordada con cariño
La primera película "Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero" se estrenó en 2005, y contó con el protagónico de William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes y Georgie Henley, quienes interpretan a Peter, Susan, Edmund y Lucy Pevensie.
¿De qué trata la película "Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero"?
"Cuatro niños viajan a través de un ropero a la tierra de Narnia, donde vivirán increíbles aventuras con la ayuda del león Aslan", es la sinopsis de esta película.
¿Cómo se ve hoy el elenco de "Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero"?
A pesar de que han pasado 20 años del estreno de la primera entrega de "Las crónicas de Narnia", y de que ahora Netflix está preparando una serie sobre esta historia, los fanáticos de los hermanos Pevensie y de Aslan todavía recuerdan con mucho cariño las películas dirigidas por Andrew Adamson.
La encargada de mostrar cómo se encuentra el elenco (y su director) en la actualidad fue la actriz Georgie Henley, quien mostró el antes y el después en su cuenta de Instagram.
"¡¡¡20 años!!! Tuvimos que recrear esta foto en agosto, cuando Andrew estaba en Londres. No tengo palabras para agradecerte, Andrew, por crear magia real y dejarnos ser parte de ella, y gracias a todos los que aman la película tanto como nosotros disfrutamos haciéndola. Pronto publicaré más fotos de nuestra familia de Narnia. ¡Qué suerte tenemos!", escribió Henley en Instagram.
De los 4 protagonistas, el único que dejó de dedicarse de lleno a la actuación es Skandar Keynes, cuyo último trabajo conocido fue "Las crónicas de Narnia: el viajero del Alba" en 2010. El resto del elenco siguió actuando, aunque nunca volvieron a cosechar el mismo éxito que consiguieron con las películas de Narnia.